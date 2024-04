Sicilia, sorpreso a rubare un’auto: arrestato dopo inseguimento a piedi

Gli agenti delle Volanti di Catania sono intervenuti in viale Della Libertà dove era stato segnalato un furto presso alcuni garage. Sul posto gli agenti sono entrati nell’edificio indicato dal richiedente e qui hanno immediatamente notato diversi garage aperti. Sui varchi d’accesso erano visibili infatti chiari segni di effrazione.

Durante questo primo controllo, i poliziotti hanno udito un rumore provenire da uno dei garage aperti, come di un tentativo di accendere una moto e immediatamente dopo hanno visto uscire un uomo che stava scappando a piedi. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato all’istante, identificandolo in un trentenne catanese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

L’intervento è proseguito con l’accertamento dell’effettivo tentativo di furto e con la ricerca dei rispettivi titolari, due dei quali hanno formalizzato la denuncia, permettendo così l’arresto dell’uomo.