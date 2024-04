Serie D. Sconfitta in rimonta per la Sancataldese: a Locri per 2-1; non basta il gol di Varela

Sconfitta dolorosa 2-1 per la Sancataldese nell’anticipo del campionato di serie D. A Locri i verdemaranto sono stati rimontati dai padroni di casa che, in tal modo, sono riusciti a risalire in classifica.

La Sancataldese aveva iniziato bene il match. Sostenuta dagli impagabili tifosi del Commando Neuropatico (nella foto di Sancataldese Official), la squadra di mister Passiatore era passata in vantaggio al 21′ con Varela. Un gol che sembrava il preludio ad un pomeriggio esaltante.

Tuttavia, così non è stato: al 50′ negli ultimi istanti della prima frazione di gioco, i locali sono riusciti a pareggiarla con Larosa su calcio di rigore, dopo di che nella ripresa l’hanno addirittura ribaltata con la rete al 68′ di Marsico che ha fatto esplodere la tifoseria del Locri.

La Sancataldese, la cui prestazione complessiva non è stata delle migliori, non è riuscita a ristabilire la parità consentendo in tal modo al Locri di conquistare una vittoria preziosissima per la sua classifica. Per la squadra del presidente La Cagnina, invece, prosegue il momento no. Quando mancano quattro partite, i verdeamaranto hanno 34 punti in classifica, con la zona play out ora a – 3 e con una partita in più giocata.

Insomma, la situazione non sembra essere delle migliori, anche se la squadra verdeamaranto nelle tre gare che le restano da giocare (Igea Virtus in casa, LFA Reggio Calabria in trasferta e Acireale in casa) darà certamente il massimo per conquistare la salvezza diretta.