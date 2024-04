Serie D, la Promozione della Nissa commentata da Nicolò Terranova: “Grazie ai tifosi per averci sostenuto con amore e passione

All’indomani della storica vittoria nel campionato di Eccellenza, a distanza di 11 anni dall’ultima apparizione della Nissa in D e a 16 dalla vittoria dell’ultimo campionato di Eccellenza, emerge un quadro impegnativo: “Abbiamo fatto una lunga anzi direi interminabile corsa ed è arrivato il momento di fermarsi un attimo, spegnere i motori e pensare a Voi che ci avete sostenuto con grande amore e passione.

Si, è arrivato il momento di dirvi Grazie‼️ Comincio naturalmente con il presidente Luca Giovannone, persona eccezionale, ed estendo il mio abbraccio a tutti i dirigenti, ai dipendenti della NISSA, ai miei calciatori, allo staff tecnico e ai collaboratori che hanno lavorato dietro le ‘quinte” e che si sono dimostrati una risorsa preziosa per la società. Il mio abbraccio va al direttore Russello, lavorare insieme a lui è veramente gratificante sotto l’aspetto sia umano che professionale.

Poi il mio pensiero è per i tifosi, quelli moderati e gli ultras. Ho scoperto un nuovo mondo, ho scoperto che l’amore per la squadra della vostra, e a questo punto direi della mia città adottiva, è veramente sconfinato! Siete stati fantastici… commoventi! Siete stati sempre numerosi e calorosi anche nelle trasferte più lunghe. Abbiamo sentito la vostra voce forte e non siamo mai stati soli. Ecco perché anche voi siete tra gli “attori” principali della promozione in Serie D.

In questo momento di grande gioia, il mio pensiero va soprattutto a due persone che non ci sono più e che avranno sempre un posto riservato nel mio cuore: mio padre che da lassù sarà felice. L’ho sentito sempre vicino e so quanto in questo momento sarà orgoglioso del mio lavoro. Poi vorrei citare un grande amico che purtroppo è andato via improvvisamente qualche mese fa, lasciandoci nello sconforto.

Lui è Gerolamo Di Giovanni. “Ciao Gerolamo, hai creduto fortemente in me, con ostinazione mi hai spinto ad intraprendere la carriera di allenatore. Ti devo tanto… ti penso sempre, i tuoi preziosi consigli mi hanno aiutato e mi aiuteranno anche in futuro”. Adesso, abbiamo altre due gare da giocare e chi mi conosce sa che insieme ai ragazzi daremo il massimo per onorare il campionato. Poi arriverà il momento della grande festa insieme a tutti i nisseni. Ancora un grazie di cuore e forza Nissa!” (foto Claudio Vicari)