San Cataldo. Quasi completata la formazione dell’équipe di Urologia in Chirurgia Robotica alla Casa di Cura “Regina Pacis”

SAN CATALDO. Presso la Casa di Cura “Regina Pacis” di San Cataldo (CL), l’Unità Operativa di Urologia, diretta dal dr. Francesco Vacirca, utilizzerà molto presto questa procedura con un expertise di altissimo livello. “A differenza di quello che ci si può aspettare parlando oggi di chirurgia robotica, l’intervento non è eseguito da un’intelligenza artificiale, ma è il chirurgo che manovra i comandi del robot – spiega il dr. Vacirca – La chirurgia robotica verrà utilizzata per le patologie urologiche oncologiche quali tumori della prostata, del rene e della vescica, e per alcune patologie benigne, come la stenosi del giunto pieloureterale o la stenosi dell’uretere”.

La chirurgia robotica urologica è una metodica che garantisce molti vantaggi per il paziente. Un approccio mininvasivo e preciso che permette una rapida ripresa, in grado di minimizzare i disturbi di un normale intervento.

Sviluppato dall’azienda britannica CMR Surgical, il robot #Versius garantisce un controllo preciso ed efficace degli strumenti chirurgici nelle discipline di Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale ed è specificamente progettato per essere adoperato su pazienti adulti da Chirurghi altamente qualificati. Completata la formazione dell’équipe di Urologia, toccherà alla U.O.di Ginecologia della Casa di Cura “Regina Pacis”.