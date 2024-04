San Cataldo, l’attore Francesco Capizzi torna a “Makari” nella serie Tv di Rai 1

La bellezza della Sicilia continua a conquistare tutta l’Italia non soltanto con la fortunata serie “Makari” con Claudio Gioè.

Nel palinsesto Rai è stato previsto un cambio di programmazione che riporta ad aprile la prima stagione della fiction tv.

La serie torna da domenica 7 aprile con le prime due puntate nelle quali, con “I colpevoli sono matti“, sarà presente anche l’attore sancataldese Francesco Capizzi nel ruolo di Totò Salemi.

Il sancataldese, Franco per gli amici, è molto noto per essere attore teatrale che ha avuto modo, nel corso della sua carriera, di interpretare tanti personaggi nelle commedie della Compagnia Teatrale Medea diretta da Ivan Giumento portando i suoi personaggi anche oltre il territorio italiano in tournée molto richieste e apprezzate fino in Svizzera, Germania e Belgio.

Nel panorama televisivo italiano è apparso in diverse produzioni televisive e film tra cui – solo per citare alcune delle ultime – “Andiamo a quel paese” con Ficarra e Picone, “Colomba Legend” e “Nato a Xibet”, entrambi candidati al David di Donatello, e “La notte è un posto tranquillo”.