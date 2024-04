Prima Categoria. Il Niscemi batte la Vigor Gela 4-0 e conquista l’accesso al campionato di Promozione

Nel girone F del campionato di Prima Categoria il Niscemi, battendo 4-0 la Vigor Gela, ha vinto il campionato conquistando così l’approdo in Promozione. Gara in discesa per la capolista niscemese in gol con Ascia, Parisi e Leone, nel contesto di un match nel quale ha da subito fatto capire di essere intenzionata a chiudere ogni discorso promozione.

La squadra guidata da Fabio Comandatore ha realizzato così un’autentica impresa che le ha permesso di tornare dopo tanti anni nel calcio che conta. Un successo che è stato condito da 64 punti, frutto di 21 vittorie, un pari e 3 sconfitte, con 65 gol fatti in 25 partite e 18 subiti.

Una squadra che ha legato le sue fortune realizzative alla bravura sotto porta di Francesco Leone autore di 14 gol e Davide Ascia che di gol ne ha segnati 13. Da segnalare anche le 11 reti di Deoma, le 5 di Fabio Campanaro, e poi, via via, tutti gli altri marcatori in un campionato con numeri veramente importanti che ha segnato il ritorno del Niscemi in Promozione.

Il tutto per la gioia della tifoseria che è tornata ad esultare come ai bei tempi quando il Niscemi era una tra le realtà calcistiche più importanti a livello di calcio regionale dilettantistico.