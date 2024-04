Pallavolo femminile B2. La Traina vince ancora: battuto 3-0 il Volley Valley Catania al “Pala Cannizzaro”

Vince ancora la Traina nel campionato di serie B2 di pallavolo femminile. Stavolta il sestetto di coach Marco Relato è riuscito nell’impresa di sbarazzarsi di un avversario sulla carta ostico come le catanesi del Volley Valley. Lo score dell’incontro è stato di 3-0.

Al Pala Cannizzaro è stato soprattutto il primo set parecchio combattuto. La Traina ha dovuto infatti fare i conti con la vivacità delle catanesi fin qui rivelazione del campionato con il loro quarto posto in classifica. D’Antoni e compagne si sono imposte 25-22 al culmine di un set parecchio intenso nel quale non sono mancate le emozioni.

Nel secondo set, tuttavia, le catanesi sono calate parecchio, al punto che è venuto facile alle padrone di casa imporsi largamente con un 25-13 che non ha ammesso replica alcuna. Infine, nel terzo set la gara è tornata ad essere più combattuta anche se non ai livelli del primo set. Le nissene, con una pallavolo fluida e sempre efficace, sono riuscite a chiudere il match sul 25-20 finale.

Per la Traina una gran bella vittoria, l’ennesima, di una stagione che, per la squadra del presidente Oriana Mannella si giocherà tutta in questo mese di aprile. Una Traina brillante e reattiva nella quale ha fatto il suo esordio ufficiale la giovanissima Sofia Vinciguerra, alzatrice promettente che ha avuto modo di dare il suo contributo alla causa della prima squadra.

Infine, tornando all’analisi del momento in casa Traina, l’obiettivo è provare a recuperare il punto di svantaggio dalla capolista Modica oppure quello di qualificarsi per i play off promozione. In ogni caso, una stagione che fin qui ha visto la Traina di coach Relato protagonista in B2.