Pallavolo femminile B2. Al via “Aprile terribile” per la Traina: al Pala Cannizzaro c’è la rivelazione Volley Valley Funiviaetna Catania

Parte con un impegno casalingo l’”aprile terribile” della TRAINA SRL che probabilmente nelle prime quattro delle sei gare che completeranno il programma della regular-season avrà una risposta quasi definitiva circa il raggiungimento del traguardo dei play off di serie B2.

Ospite della formazione nissena sarà sabato prossimo il Volley Valley Funiviaetna Catania, squadra attualmente assestata al quarto posto della classifica del girone L con 45 punti frutto di 16 vittorie in 20 gare.

La compagine catanese guidata da Piero Maccarone è la rivelazione di questo campionato (insieme al CUS Catania) in quanto sta disputando il miglior torneo della sua storia come dimostrano i 18 punti in più che ha fino ad ora totalizzato rispetto alla scorsa stagione.

Nel campionato in corso il cammino del Volley Valley è stato regolare (17 punti nelle prime sette giornate e altrettanti nelle analoghe del girone di ritorno) e questo testimonia una costanza di rendimento che la rende formazione temibile anche se oramai lontana dalla zona play off.

Le etnee scenderanno a Caltanissetta con la mente sgombera, senza avere niente da perdere e con la voglia di riscattare la pesante sconfitta della gara di andata quanto la TRAINA SRL si impose a Catania con un netto 0 a 3, in quella che è stata una delle migliori affermazioni in trasferta di Noemi Spena e compagne.

In casa nissena Marco Relato e i componenti del suo staff stanno lavorando con intensità e programmazione per il recupero delle infortunate e la ricerca della migliore condizione di chi, per un motivo o per un altro, ha subito nel corso della stagione degli stop più o meno lunghi.

Le ragazze care alla presidente Oriana Mannella hanno ben chiaro il concetto che in sei gare si giocano i sacrifici di un’intera annata, e con essa il diritto al prolungamento che spetta alle prime due classificate di ogni girone, e da qui nasce la consapevolezza che non è più il momento dei calcoli ma invece quello di dare tutto gara dopo gara.

TRAINA SRL – Volley Valley Funiviaetna per i tifosi e gli appassionati sarà un match tutto da gustare: lo start è previsto alle ore 18:00 di sabato 6 aprile 2024 al PalaCannizzaro di Caltanissetta. Arbitreranno Valeria Vitola di Cosenza e Raffaele Donato di Catanzaro.