Offerta lavoro a Caltanissetta. La società AIR srl ricerca ingegneri, architetti e geometri

La società di ingegneria AIR 3 S.r.l., operante in tutta Italia nel settore degli appalti pubblici e privati, per il potenziamento del proprio organico ricerca:

Ingegneri, Architetti o Geometri per attività di:

Calcolo strutturale e verifiche di vulnerabilità sismica

Progettazione di impianti

Modellazione in BIM

Contabilità di cantiere e computistica;

Rilievi topografici

La ricerca è rivolta a persone uomo/donna. Zona di lavoro Caltanissetta.

I candidati potranno scrivere alla seguente mail: direzione@air3srl.it allegando il proprio CV ed indicando i propri recapiti.

L’invito è rivolto anche ai neo-laureati anche con esperienza minima