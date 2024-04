Naufragio migranti: medico, ’20enne morto era in ipotermia’. Lampedusa, sotto choc ma stanno bene i sei ivoriani superstiti

Aveva dai 18 ai 20 anni il giovane ivoriano che è morto, ieri sera, al poliambulatorio di Lampedusa. “E’ giunto in ipotermia ed è andato, anche a causa dell’ingestione di acqua, in arresto cardiaco”, ha spiegato il medico Francesco D’Arca, responsabile della struttura sanitaria di via Grecale. I sei ricoverati, tutti giovani ivoriani, stanno meglio.

“Le loro condizioni – aggiunge D’Arca – sono migliorate, stanno tutti bene. Non sarà necessario trasferirli negli ospedali di Palermo o Agrigento, nelle prossime ore verranno dimessi”.

Anche loro come gli altri 16 superstiti saranno trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola. I sei ivoriani, al momento ancora ricoverati, sotto tutti sotto choc. Ai medici hanno soltanto continuato a ripetere che “la barca è colata a picco”, senza aggiungere nessun altro dettaglio, né riferire se viaggiavano con familiari o amici.