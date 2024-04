Maserati è l’auto ufficiale del G7

MODENA (ITALPRESS) – Maserati con Grecale Modena è auto ufficiale del G7 – il forum informale a cui partecipano Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, e al quale si aggiunge anche l’Unione Europea – e delle riunioni ministeriali che nel corso del 2024 affiancano le attività del summit. L’organizzazione intergovernativa che riunisce i rappresentanti dei sette Paesi economicamente più avanzati al mondo ha scelto il SUV del Tridente per garantire gli spostamenti tra le diverse città italiane in cui si svolgono i numerosi incontri. Il 1° gennaio 2024 l’Italia ha infatti assunto per la settima volta la Presidenza del Gruppo dei Sette (G7) e la manterrà fino al 31 dicembre 2024. A partire dalla prima riunione ministeriale, svoltasi il 13, 14 e 15 marzo nelle città di Verona e Trento, con focus su industria, tecnologia e digitale, Maserati ha messo a disposizione il suo SUV “everyday exceptional” nella versione Modena con motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV, best in class per abitabilità e comfort, simbolo di eleganza e sportività 100% made in Italy.

Una flotta di venti Grecale Modena – tutte caratterizzate da vernice metallizzata di colore Nero Tempesta, interni in pelle nera con cuciture grigie, vetri posteriori privacy e cerchi da 20″ nella colorazione nero lucido, dove spiccano pinze freno di colore rosso – accompagna durante i loro spostamenti i numerosi attori e rappresentanti dei diversi Stati membri e delle istituzioni locali, impegnati in un fitto calendario di riunioni tecniche ed eventi ufficiali. Grecale Modena incarna i concetti di innovazione, versatilità e lusso: una vettura elegante ed energica, ideale per distinguersi con discrezione anche nelle occasioni di rappresentanza, senza rinunciare alla comodità necessaria per affrontare lunghe percorrenze così come giornate intense ricche di incontri importanti. Un SUV dalle prestazioni di livello superiore per guidabilità e maneggevolezza, che offre inoltre contenuti tecnologici innovativi – come il sistema multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant), il sistema di infotainment di ultima generazione, il comfort display, il digital clock e l’head-up display – completati dall’inconfondibile firma acustica del motore Maserati e dell’impianto audio Premium Sound System di Sonus faber.

Maserati Grecale Modena sarà protagonista della mobilità istituzionale fino alla fine dell’anno, presente a tutte le riunioni ministeriali che toccheranno la penisola da nord a sud e in occasione dell’appuntamento principale, il vertice dei leader del G7, in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia.

foto: ufficio stampa Maserati

(ITALPRESS).