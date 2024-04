L’imprenditoria nissena piange la scomparsa di “Nonna Tita”. Assieme al marito Umberto Romano antesignani della grande distribuzione

Ha destato grande commozione in città la notizia della scomparsa di Maria Catena Gallina, conosciuta ai molti come “Nonna Tita”. In particolar modo sono i dipendenti del Gruppo Romano, oltre ai più stretti familiari ad essere addolorati per il grave lutto che ha colpito la famiglia Romano. L’89enne Maria Catena, moglie di Umberto Romano, fondatore dell’azienda CDS Spa, ha condiviso con il marito e successivamente con i figli e i nipoti la crescita del brand di famiglia, tra i più conosciuti e stimati nel capoluogo nisseno e non solo. Ha vissuto le varie tappe dell’evoluzione della grande distribuzione, sempre con occhio vigile della “donna di casa” fin dalle prime iniziative imprenditoriali del marito Umberto per arrivare attraverso i figli alla terza generazione del gruppo: quei nipotini tanto coccolati ed amati, adesso giovani imprenditori.

Donna di grande umanità, che ha sempre rappresentato per tutti i dipendenti e collaboratori del gruppo, un punto di riferimento certo verso il futuro ed un attaccamento alle origini e al dna puro del gruppo: il lavoro all’interno di una intera comunità. Nonna Tita, è stata attrice protagonista della nascita e della crescita dell’azienda Gruppo Romano. Una donna forte che ricordiamo per la disponibilità, l’affetto e la generosità nei confronti di tutti noi – queste le riflessioni condivise da tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo Romano. Al cordoglio e commozione degli uomini e donne dell’azienda, si unisce la redazione del Fatto Nisseno, porgendo le più sentite condoglianze. I funerali di “Nonna Tita” si celebreranno sabato 6 aprile alle 10:30 presso la Cattedrale di Caltanissetta.