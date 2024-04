Italia quinta al mondo per export, +48% in 8 anni

Tra il 2015 e il 2023 le esportazioni italiane sono aumentate del 48 per cento in valore, superando perfino la Corea del Sud come quinto grande paese esportatore. Ad annunciarlo è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso nel corso della presentazione della giornata del Made in Italy che si celebrerà il 15 aprile, data della nascita di Leonardo Da Vinci. L’export italiano è cresciuto da 480 miliardi del 2019 a 626 miliardi del 2023 nonostante la pandemia e i conflitti bellici.