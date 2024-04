Il nisseno Salvatore Gumina “Sotir” in mostra a Parigi con “Mutazioni ad Hammamet”

Sarà esposta l’opera dal titolo “Mutazioni ad Hammamet ….La fine dell’essere umano” di Sotir “Salvatore Gumina” a Parigi dove avrà luogo il premio Internazionale Artista d’Europa – Top Selection Paris 2024 dal 26 aprile al 09 maggio 2024, dalle ore 13:00 alle ore 19:00, nella prestigiosa sede della galleria “Thuillier di Parigi”, in 13 Rue de Thorigny, Paris 75003, Francia .

Al termine dell’evento organizzato da “PitturiAmo” con presidente il Dott. Argentati Antonino (nella foto con Sotir) la redazione di PitturiAmo selezionerà, insieme al gallerista Denis Cornet, 25 artisti fra i più interessanti e fra quelli che avranno ricevuto le maggiori attenzioni da parte del pubblico, questi 25 artisti saranno inseriti nella Top Selection di PitturiAmo e potranno entrare in contatto con i migliori galleristi internazionali.

I volti degli stessi 25 artisti saranno pubblicati su Panorama, una delle più importanti e conosciute riviste italiane di cultura generale, il giorno 29 maggio 2024. L’opera di Sotir selezionata da “PitturiAmo” in occasione del premio internazionale d’artista dì Europa con sede nella capitale Francese, viene innestata in un ambiente con colori tipici delle città arabe ad Hammamet, Sotir innesca un escalation di accadimenti drammatici, con esseri artropodi che con il pungiglione colpiscono l’essenza dell’essere umano “il DNA”.

Gli esseri malvagi variano e modificano il DNA dell’umanità, trasformandola in un nuovo genere “l’uomo-macchina”, in un trans umanesimo privo di speranza e ritorno. Sotir presente nella scena in rosso regge tra le mani un libro di giudizio. Di sfondo un gigantesco DNA regge l’ortogonalità della scena, ai fianchi si mostrano degli ominidi in caduta libera, pronti per essere tormentati dagli artropodi.

Ancora una volta Sotir ci denuncia quello che l’evoluzione malata e distorta dell’attuale umanità.