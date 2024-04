Il ministro Santanché: “Ambisco a rendere turismo prima industria del Paese”

“L’economia del mare rappresenta il 9% del nostro Pil. La mia ambizione è che l’industria del turismo possa essere la prima industria del paese. Bisognerebbe vivere in alcune aree solo di turismo”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanché, in un intervento da Gaeta dove si celebra la Giornata nazionale del mare.

“In Italia i porti turistici sono 537, molti di questi non hanno il wifi – ha proseguito, ricordando che domani sarà a Catania per un’iniziativa sul porto della città -. Capite allora come le parole corrono veloci, ma i fatti si muovono lenti. Come ministero abbiamo stanziato 5 milioni di euro per dotare i porti di wifi. Con il Covid sono cambiate le abitudini: ci sono turisti che vogliono passare più tempo nei porti dalla loro barca, magari anche per lavorare”.