I.I.S.S. “A. Volta” di Caltanissetta al Grand Prix di atletica leggera paralimpica: esperienza entusiasmante

Un gruppo di dieci studenti delle classi 5°S e 5°T ad indirizzo sportivo dell’I.I.S.S. “A. Volta”, dal 21 al 24 marzo, ha partecipato con entusiasmo al Grand Prix di Atletica Leggera Paralimpica, svoltosi a Jesolo (VE) e che ha visto la partecipazione di circa 450 atleti provenienti da ben 50 nazioni.

L’attività, valevole come PCTO e coordinata dai proff. Vincenzo Duminuco e Nicolino Leonardi, entrambi docenti di Scienze Motorie, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il “Volta”, e la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES).

Trattandosi di un evento internazionale di altissimo livello, tutta la macchina organizzativa è stata gestita da professionisti del settore: dalle giurie alla direzione tecnica, dai trasporti alle sistemazioni alberghiere, dalla gestione informatica dei risultati agli addetti stampa e ai fotografi, compresa la RAI.

La partecipazione al Grand Prix ha permesso agli studenti di confrontarsi con realtà difficilmente presenti sul nostro territorio, maturando così esperienze importanti in alcuni di questi settori. Gli allievi, dopo alcune ore di training iniziale, si sono perfettamente integrati nelle giurie delle pedane e nel contesto del Technical Information Centre (TIC), misurandosi in attività di gestione in tempo reale dei risultati (compreso il controllo dei tabelloni luminosi), di rilevamento delle misure conseguite, di registrazione del vento, ma anche di scambio linguistico con atleti e tecnici provenienti da più nazioni, anche extraeuropee.

Già dalla prima sessione di gare, i dieci alunni sono stati elogiati per la qualità e per la precisione del lavoro svolto, ma anche per l’educazione e la sensibilità dimostrate, tanto da essere bonariamente “contesi” dalle varie giurie.

A margine dell’attività, hanno anche avuto modo di incontrare e conoscere alcuni dei più grandi atleti paralimpici del momento, il Presidente della FISPES, un giudice internazionale e un giornalista della RAI.

Alla fine della manifestazione, il “Volta” ha ricevuto una lettera di ringraziamento ed encomio da parte della federazione, che ha lodato l’impegno degli studenti, definito “ fondamentale per la riuscita dell’evento”, nonché il loro atteggiamento “sempre propositivo e collaborativo”.

Considerato il gratificante esito , è stata anche avanzata la proposta di istituzionalizzare il rapporto con il “Volta” per gli anni a venire.

Questi i nomi degli studenti partecipanti: per la classe 5°S Contino Alessandro, Noto Marco, Cattoni Ludovico, Gioia Samuele, Salvaggio Federica; per la 5°T Cusimano Ivan, Gattuso Alessia, Stelletta Antonio, Usai David, Vicari Asia.