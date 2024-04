Garante, cittadinanza digitale è obiettivo a cui tendere

“La cittadinanza digitale è molto importante quanto il rapporto dei giovani con il digitale che è un indicatore particolarmente interessante in una società come questa piena di contraddizioni ma anche con tutte le sue straordinarie potenzialità”.

A dirlo il presidente dell’Autorità Garante della privacy Pasquale Stanzione oggi al Teatro Vittorio Emanuele di MESSINA durante il secondo giorno del privacy tour 2024. “Un corretto invito alla riflessione – prosegue – individua correttamente da una parte nella cittadinanza digitale e dall’altra nella tutela e nella protezione dei dati i punti dell’ellisse nel quale si muove il nostro presente”. “Con lo straordinario sviluppo della rete e dei social, Facebook sarebbe oggi il primo continente del mondo, un un nuovo ambiente si insinua nelle pieghe dei rapporti più complessi delle nostre democrazie come nel rapporto tra pubblico e privato, tra sociale e individuale, tra autorità e libertà. – osserva – E’ in atto un mutamento non di un singolo aspetto della vita o della società, ma un vero mutamento antropologico che investe il nostro modo di pensare e di relazionarsi e quindi di vivere. La cittadinanza digitale è l’obiettivo a cui dobbiamo tendere”