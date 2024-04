Eccellenza. Cresce la febbre del tifo in casa Nissa: disponibili in prevendita i biglietti per la sfida esterna con la Folgore

Prosegue la preparazione della Nissa in vista della gara di domenica prossima in trasferta contro la Foolgore di Castelvetrano. Si tratta di un match che, quando mancano 4 giornate alla fine del campionato e la Nissa ha 7 punti di vantaggio sulla Pro Favara, potrebbe diventare decisiva nell’economia del campionato dei biancoscudati guidati da Nicolò Terranova.

Nel frattempo più si avvicina la data del match, domenica alle ore 16 allo stadio Paolo Marino di Castelvetrano, più aumenta la febbre del tifo per una partita che potrebbe segnare un punto di svolta definitivo per il campionato di Agudiak e compagni.

Per domenica si prevede la presenza di numerosi tifosi della Nissa sugli spalti dello stadio di Castelvetrano. In Città c’è già la possibilità di acquistare in prevendita i biglietti presso Tabaccheria Dellutri- via S.G.Bosco, 36; Caffe’ Sport – via Lincoln, 46 e Big & Small – via Don Minzoni 205. (foto Claudio Vicari)