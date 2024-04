Doppio sold out per il concerto di Ramin Bahrami al Politeama di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Un nuovo sold out al Politeama Garibaldi di Palermo con il concerto con solista al pianoforte Ramin Bahrami, massimo interprete vivente delle opere per strumento a tastiera di Bach, con la direzione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana affidata a Jurek Dybal, acclamato direttore d’orchestra, animatore della vita culturale e contrabbassista dei Wiener Philharmoniker. Le due date di ieri pomeriggio e venerdì sera hanno fatto registrare il tutto esaurito in sala. Numerosi anche i turisti presenti in teatro. Il pianista di origine iraniana, ieri pomeriggio, ha concesso come bis un brano di musica persiana “Un fiore di pietra” e, dopo essersi complimentato con l’organico dell’orchestra, ha lanciato un messaggio di speranza “perchè dai sassi possano nascere fiori di pace”.

foto: ufficio stampa FOSS

