Cna Sicilia sempre in crescita: servizi e assistenza per più di 80 mila persone

Sono più di 80 mila – tra imprenditori, cittadini, pensionati e lavoratori – gli utenti che si rivolgono al patronato Epasa, al Caf Cna, a Cna Pensionati e alle diverse strutture di servizi della Cna. È il dato che emerge dall’appuntamento annuale dell’area sociale di Cna Sicilia, tenutosi oggi a Palermo.

“Un risultato che testimonia – dichiara Piero Giglione, segretario Cna Sicilia e responsabile nazionale dell’area sociale – come la nostra organizzazione sia diventa una grande forza sociale, punto di riferimento non solo per le imprese, che restano il faro della nostra mission, ma anche per i cittadini e per la terza età, a cui offriamo prestazioni e servizi, di cui hanno diritto, e opportunità, nell’ambito di un sistema economico e burocratico estremamente complesso e nel quale è necessario avvalersi della professionalità di collaboratori e consulenti esperti”.

“Centinaia di migliaia di siciliani – dichiara Mario Filippello, segretario Cna Pensionati Sicilia – annualmente ricevono servizi e assistenza presso le nostre sedi presenti in molte città della nostra regione, nelle grandi città, nei comuni medi e piccoli. Una rete capillare di operatori e addetti, adeguatamente formati, che risponde alle esigenze degli utenti sui temi del lavoro, del credito, della formazione, della sanità, della previdenza e del welfare”.

Al seminario hanno partecipato dirigenti nazionali, regionali e provinciali dell’organizzazione. In particolare Mario Pagani, segretario nazionale Cna Pensionati, Valter Marani, direttore nazionale Epasa-Itaco, Roberto Vitale, direttore nazionale del CAF, Mario Filippello e Raimondo Augello, rispettivamente segretario e presidente regionale Cna Pensionati, Piero Giglione e Nello Battiato, rispettivamente segretario e presidente regionale Cna Sicilia.