Caltanissetta, ultimi giorni per visitare la mostra “Il dono del pane. Venite adoremus” al Museo Diocesano. Il direttore Giuseppe Di Vita: “È una mostra che lega assieme i beni della nostra diocesi con un capolavoro di argenteria siciliana”

Si concluderà, domenica, 7 aprile, la mostra dal titolo “Il dono del pane. Venite adoremus”, inaugurata al Museo Diocesano “G. Speciale” di Caltanissetta lo scorso 16 febbraio.

Realizzata in collaborazione con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta e per celebrare i 180 anni di Fondazione della Diocesi e durante il Congresso Eucaristico Diocesano – in corso e indetto da sua eccellenza Monsignor Mario Russotto –, la mostra racconta, la bellezza della diocesi attraverso gli ostensori – arredi sacri che espongono all’adorazione dei fedeli l’ostia consacrata –, e, in particolare, grande rilevanza assume l’ostensorio monumentale commissionato all’argentiere Nibilio Gagini, custodito all’interno della chiesa Madre Santa Lucia di Mistretta, ricco di storia e significati e che rappresenta uno dei sei ostensori più importanti della Sicilia.

“È una mostra che lega assieme i beni della nostra diocesi con un capolavoro di argenteria siciliana” afferma il direttore del museo diocesano, architetto Giuseppe Di Vita.

Coinvolta anche l’associazione Moncada che si è impegnata a organizzare e gestire le visite guidate conducendo i visitatori lungo un percorso fatto di bellezza e di racconto, durante giorni specifici messi in calendario. Continua l’architetto Giuseppe Di Vita: “Malgrado la nostra sia una piccola diocesi, ospita delle opere veramente importanti. ”

E a osservare e amare il fascino della mostra circa 500 persone, tra cui anche scuole e i visitatori che hanno aderito alle giornate FAI – poiché il museo diocesano era inserito come punto di visita. L’ampia partecipazione ha consentito non solo di valorizzare l’arte, ma di offrire una Caltanissetta attenta alla cultura e alla bellezza grazie alla sinergia tra persone che amano l’arte.

“L’arte deve essere un qualcosa che suscita emozioni” conclude l’architetto Giuseppe Di Vita.

Ancora pochi giorni, dunque, per visitare le meraviglie ospitate all’interno del museo diocesano e, inoltre, durante la giornata di chiusura della mostra, prevista per domenica, 7 aprile, verrà offerto un aperitivo.

Per maggiori informazioni sugli orari e sui biglietti è possibile visitare il sito https://www.museodiocesanocaltanissetta.it/.

In foto: Giuseppe Di Vita a sinistra, Toti Rizzo al centro, Filippo Ciancimino a destra