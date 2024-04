Caltanissetta. L’associazione “Noi per la Salute” – Tina Anselmi organizza il 7 aprile convegno “Suoni e parole per la salute” al Liceo Classico

CALTANISSETTA. ” Suoni e parole per la salute “: è il titolo del convegno di giorno 7 Aprile, presso il Liceo Classico ” Ruggero Settimo “, alle ore 9,30, per celebrare la Giornata Internazionale della Salute. Lo ha reso noto Giuseppe Pastorello, presidente dell’Aps “Noi per la Salute – Tina Anselmi.

L’Associazione di Promozione Sociale ” Noi per la salute “- Tina Anselmi propone un incontro tematico di stampo bioetico, che alterna relazione di cura, il progresso in relazione alla salute, le parole della cura nella mitologia greca, la salute del cittadino e la salute mentale in quanto parte fondante della salute nel suo senso più ampio. Condurranno il convegno la pedagogista Sofia testa e il notaio Giuseppe Pilato.