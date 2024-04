Caltanissetta in lutto per Alfonso Gucciardo: con i suoi “balconi fioriti” l’avvocato sognava una città piena di profumi e colori

Si è spento, all’età di 88 anni, Alfonso Gucciardo, avvocato nisseno e grande appassionato della città.

A Caltanissetta verrà ricordato non soltanto per la sua attività professionale ,svolta tra le aule di tribunale come avvocato civilista e giudice di pace, ma anche per il suo concorso “Balconi fioriti”, l’iniziativa che incentivava i cittadini a prendersi cura dei terrazzini delle proprie abitazioni e renderle più belle e colorate.

Da questa proposta, molto seguita in tutti i quartieri nisseni, era seguito quasi uno “spin off” con “vicoli fioriti” che riuniva gli abitanti di una zona a condividere le aree verdi e le strade per poter dare un’armonia. Una bellezza che, oltre a impreziosire i luoghi, arricchiva l’anima e creava amicizia e socialità.

Un’idea replicata come “best practies” – e pubblicamente ricosciuta nella sua paternità – anche nel Comune di Delia.

Tantissimi i messaggi di stima e di affetto sia dai colleghi del mondo dell’avvocatura sia da cittadini che avevano visto nelle sue iniziative un elegante garbo capace di creare aggregazione anche in un concorso in cui, in teoria, doveva esserci competizione.

Autore di libri, attore per diletto, amico fedele ma, soprattutto, una persona sorridente, sagace e affabile. Si è spento in una giornata calda e soleggiata che lo identifica in pieno e nella stagione che più lo rappresentava: la privamera.

“La bellezza salverà il mondo” scriveva Dostoevskij. Affermazione che oggi acquista un significato più profondo in città.

L’auspicio, in tanti che lo hanno conosciuto, è che il suo amore per Caltanissetta possa essere la sua eredità e che questo impulso si continui a diffondere e prosegua nel tempo.