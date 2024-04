Abilitazione di operatori di Telecomunicazioni per 26 operatori della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Si è concluso in questo week – end il corso per operatore di Telecomunicazioni della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, iniziato il 02 aprile scorso che ha visto impegnati 26 volontari nell’apprendimento dell’utilizzo degli apparati radio secondo le linee guida della Croce Rossa Nazionale.

Gli istruttori TLC Giovanni Francesco Maria Flores e Giuseppe Siciliano hanno avuto modo di erogare diverse ore di lezione trattando i seguenti argomenti: La normativa vigente in materia di telecomunicazioni, Teoria della propagazione, Sistema radio nazionale ordinario, Antenne e cavi, Sistemi radio digitali, HF/Satellitari, Sistemi TLC in emergenza e reti mobili, Radio localizzazione GPS e centrali operative, TLC nelle attività di emergenza, Stazioni radio e il loro utilizzo.

I discenti hanno inoltre potuto mettere in pratica quanto appreso nel corso delle lezioni impegnandosi attivamente durante l’esercitazione di giorno 01 aprile presso la sede della Croce Rossa di Caltanissetta. In tale occasione i volontari hanno appreso il linguaggio tecnico utilizzato via radio, nella ricerca di una persona scomparsa, nonchè visionare come viene gestita una Sala Operativa durante un’attività di emergenza, raggiungendo ottimi risultati.

Il corso è stato diretto dal volontario CRI Giovanni Flores e l’istruttore Giuseppe Siciliano, che hanno espresso piena soddisfazione per l’interessamento in aula e in campo da parte dei partecipanti ed hanno avuto modo di rispettare gli obiettivi prefissati. Alla fine del corso i discenti hanno svolto un esame di 30 domande a risposte multiple, superandolo ed ottenendo così la qualifica di Operatore Telecomunicazioni.

I volontari CRI qualificati sono: Alfano Stefano, Cipolla Virginia Maria Rita, Ciresi Marco Salvatore, Costa Giuseppe, Cucuzza Alessio, Di Giugno Kevin Pio, Di Giulio Giuseppe, Dinolfo Emanuela Pia, Favata Salvatore, Flores Giancarlo, Giambra Maria Beatrice, Giangreco Teresa Pia, Giardina Filippo, Giordano Martina, Isernia Gennaro Gianfranco, Lacagnina Marco, Lino Claudio Lucio Nunzio, Malacasa Pietro Francesco, Mantione Noemi, Matina Aurora, Milanese Cristian, Milazzo Angelo, Mirto Vincenzo, Narbonese Denio, Sandro Sardo, Scarantino Gabriele.

Ogni esperienza formativa, dichiara Nicolò Piave Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, racchiude in se l’importanza del volontariato qualificato e competente che la Croce Rossa Italiana mette in campo per gestire con efficacia ed efficienza le telecomunicazioni, sia in situazioni emergenziali che ordinarie; L’area emergenza della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta negli ultimi mesi ha posto in essere una attenta formazione adeguata alle esigenze del territorio, superando vecchi schemi e metodologie ed adeguandosi alle esigenze locali a seguito attenta analisi dei bisogni emergenziali.

Il consiglio direttivo si congratula con il direttore Giovanni Francesco Maria Flores per aver raggiunto gli obiettivi prefissati, con il docente Giuseppe Siciliano, con il presidente del Comitato di Agrigento Enzo Vita per la gentile concessione dell’istruttore Giuseppe Siciliano e con tutti i discenti per la costante e proficua frequenza, che li ha portati a raggiungere l’ennesimo obiettivo comune, finalizzato sempre ad assistere la popolazione