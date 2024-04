A Miami l’Oscar dei Porti rende omaggio al talento italiano nel mondo

MIAMI (USA) (ITALPRESS) – Nella splendida cornice di Lincoln Road, Miami Beach, la diciassettesima edizione dell’Oscar dei Porti ha brillato più che mai, celebrando le figure di spicco della Blue Economy italiana in un’atmosfera di eleganza e innovazione. Quest’anno, l’evento ha avuto l’onore di annoverare tra i suoi premiati Lorenzo Basilico, lo stilista dietro la prestigiosa griffe Antonio Couture, riconosciuto come un pilastro dell’eccellenza della pelle Made in Italy. La collaborazione della Campisi Group ha significativamente rafforzato il legame tra l’Oscar dei Porti e il Peschereccio d’Oro, consolidando il posizionamento di questi premi come simboli internazionali dell’eccellenza italiana. L’evento ha evidenziato l’importanza di promuovere e valorizzare il settore marittimo, portuale e ora anche quello della moda, tutti fondamentali per l’economia e la cultura italiana. La serata di gala ha visto esibizioni memorabili da parte di Arianna e Roberto Onofri, offrendo ai presenti e agli spettatori di Rai Italia un intrattenimento di altissimo livello. La presenza del Vice Ministro Rixi ha segnato un momento cruciale per l’evento, con l’annuncio di novità per il settore portuale italiano. Tra i premiati, spiccano figure chiave come Luca Lupi, Segretario Generale del Porto di Palermo, e ora Lorenzo Basilico, il cui contributo nel campo della moda evidenzia l’importanza del design e dell’artigianalità italiana nel mondo. L’Oscar dei Porti ha reso omaggio a personalità che rappresentano la forza, la resilienza e l’innovazione dell’Italia, da Stefano Tacconi a Emiliano Marsili, Roberto Ruggeri e Nuccio Giannino, testimoniando la varietà e la ricchezza del talento italiano. L’annuncio di un gemellaggio internazionale sottolinea la volontà di promuovere le eccellenze italiane a livello mondiale, creando opportunità di crescita e sviluppo nel settore marittimo, portuale e oltre. Roberto Onofri ha ribadito l’importanza dell’evento come vetrina dell’eccellenza italiana, arricchita quest’anno dalla presenza di Lorenzo Basilico e dalla sinergia tra l’Oscar dei Porti e il Peschereccio d’Oro, dimostrando l’impegno verso la valorizzazione di tutti gli aspetti dell’industria e della cultura italiana. L’Oscar dei Porti promette di ritornare l’anno prossimo a Miami Beach, per celebrare il suo diciottesimo anniversario con ancora più innovazione, eleganza e riconoscimenti, riaffermando il ruolo dell’Italia come leader mondiale nell’eccellenza.(ITALPRESS).

Foto: Italia Television Group