Violenza donne: salvata da telefonata della nonna, compagno arrestato

Salvata dalla telefonata della nonna. I carabinieri hanno arrestato un 24enne per maltrattamenti ai danni della compagna. L’anziana, disperata, ha dato l’allarme e salvato in questo modo la nipote. Determinante per la vittima, una 29enne di Caltagirone, e’ stata infatti la nonna che, udite le sue grida al telefono, ha allertato i carabinieri.

La conversazione telefonica e’ stata peraltro bruscamente interrotta dal convivente 24enne che dopo pochi minuti, tuttavia, si e’ visto arrivare i militari a casa che hanno trovato la donna, ancora scossa e tremante, con i segni addosso delle percosse; ha raccontato di non tollerare piu’ le violenze del compagno dovute principalmente all’abuso di alcolici.

Tutto sarebbe iniziato circa un anno fa quando la coppia, avrebbe avuto sin dal principio problemi perche’ il 24enne, ubriaco di birra, iniziava poi ad insultare la donna, a picchiarla e a minacciarla di morte.

Nonostante fosse destinatario, dal luglio 2023, del provvedimento di ammonimento del questore per i diversi episodi di violenza, il 24enne sarebbe diventato piu’ violento, peraltro in tante occasioni in presenza del figlio in tenera eta’. Il rapporto tra i due avrebbe raggiunto il punto di rottura, quando, dopo aver bevuto due bottiglie di birra, il giovane avrebbe chiesto alla donna anche i soldi per comprarne dell’altra.

Al rifiuto di lei avrebbe iniziato a offenderla pesantemente e a minacciarla di morte. Lei, con il bambino in braccio, avrebbe cercato di uscire, venendo bloccata in casa e picchiata. Nel frangente la vittima avrebbe ricevuto la telefonata da parte di sua nonna che ha fatto scattare l’allarme.

I militari, dopo aver accertato le condizioni di salute della giovane, hanno anche allertato il 118 che l’ha accompagnata nel pronto soccorso dell’ospedale di Caltagirone, mentre, il 24enne e’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’allontanamento casa familiare con divieto di comunicare con la vittima.