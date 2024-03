Sutera è tra i Comuni vincitori del Bando “2024 Anno delle Radici Italiane”: riceverà un finanziamento

SUTERA. Sutera è fra i comuni vincitori del bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo da attuare in occasione del 2024 “Anno delle radici Italiane”. Il bando e’ dedicato allo sviluppo dei rapporti con i cittadini emigrati all’ estero o i loro discendenti al fine di riportarli a visitare la terra di origine alla ricerca delle proprie radici. E il comune riceverà nei prossimi mesi un finanziamento.

ll ministero degli affari esteri e del commercio internazionale ha, infatti, proclamato il 2024 “Anno delle radici”, in questo ambito ha realizzato diverse iniziative e bandi. “La nostra amministrazione – è stato spiegato ha partecipato così al bando a favore del turismo delle radici che porterà alla realizzazione di diversi eventi in collaborazione con le comunità dei Suteresi nel mondo e alla digitalizzazione dell’ archivio storico dell’ anagrafe per permettere la ricostruzione degli alberi genealogici. Ed è stata pronta nel fare rete con i Borghi dei tesori di Sicilia e con la rete dei musei dell’ emigrazione siciliana”.

Nei prossimi mesi di Maggio e Agosto verranno organizzate le iniziative che rafforzeranno ancora più intensamente i rapporti con gli emigrati cui questa amministrazione intende dare l’importante ruolo di ambasciatori dell’ identità suterese nel mondo al fine di riattivare rapporti di scambio culturale ed economico che portino nuove opportunità di sviluppo per il Paese.