Sugar Rush slot – Una slot per dolci vincite

Scarica di zuccheri! Ecco, questa è la traduzione letterale del titolo di questa slot. E se queste sono le premesse, aspettatevi dolci vincite.

Sugar Rush gratis è disponibile su questo sito! Si tratta di una slot del celebre provider Pragmatic Play, uno dei più famosi dell’interno panorama videoludico, che raramente, o praticamente mai, sbaglia un colpo.

Pragmatic Play è un’azienda molto nota nel settore iGaming, autrice di grandi successi come Gates of Olympus, Gems Bonanza e, per rimanere in tema dolci, Sweet Bonanza.

Se siete appassionati di caramelle, questa è la slot perfetta per voi. Vi ritroverete immersi in un mondo pieno di leccornie, per una slot ad alto tasso glicemico. Sconsigliata la visione, o per meglio dire il gioco, ad un pubblico a dieta.



Un mondo di dolci

Insomma, abbiamo capito che il leit motiv di questa slot sono i dolci, in particolare le caramelle. I simboli sono tutti a tema, con colori così accesi e invitanti che sarà difficile non prendere a morsi lo schermo (noi ve lo sconsigliamo). Caramelle tonde, a forma di cuore, orsetti gommosi di tutti i gusti. Per tutti gli amanti di Harry Potter, sembra quasi di essere a Hogsmeade, nel negozio di dolciumi Mielandia.



Caratteristiche principali

Il motore di pagamento di questa slot, che presenta una griglia 7×7 con sullo sfondo manco a dirlo ancora dolci, è del tipo Cluster Pays, quindi una combinazione vincente è formata da un determinato numero di simboli adiacenti. Ma non finisce qua, perchè una volta pagato un cluster vincente, questo esploderà e lascerà il posto a nuovi simboli che potranno a loro volta creare una combinazione vincente! Una catena di reazioni che potrà incrementare a dismisura la vincita ottenuta. Inoltre, al posto dei simboli che vengono eliminati, di volta in volta in caso di reazione a catena sotto quella posizione verrà applicato un moltiplicatore che va a moltiplicare la vincita. Dopo la prima esplosione, cioè il primo cluster vincente, quella posizione viene “segnata”. Se una seconda combinazione vincente interessa quel punto, allora viene posizionato un moltiplicatore x2. Continuando così, ogni volta il moltiplicatore viene raddoppiato, quindi x4, poi x8 e così via.



Funzioni bonus

3 o più simboli Scatter attivano la funzione bonus Giri Gratis, durante la quale i moltiplicatori rimangono sui rulli fino al termine del bonus e quindi non scompaiono totalmente al termine di una reazione a catena. Questo può portare a vincite esagerate! Senza contare che questo bonus, per una cifra di 100 volte la puntata selezionata, è anche acquistabile. Da far venire l’acquolina in bocca quasi quando i dolci nella slot…



Volatilità ed RTP

La volatilità di questa slot è alta, quindi durante il gioco in genere si otterranno vincite alte ma con una frequenza bassa, mentre l’RTP è del 96.5% e la vincita massima arriva a 5000 volte la puntata. Quindi, anche utilizzando un bet basso sarà possibile ottenere una vincita assai cospicua. Però non fatevi ingolosire troppo dalla possibilità di poter acquistare la funzione bonus. Vi permetterà si di risparmiare il tempo necessario, alle volte molto, per ottenere un gioco bonus, però non di rado capita che la somma vinta non ripaghi neanche l’investimento fatto, quindi vi invitiamo a fare attenzione e a valutare questa possibilità in maniera scrupolosa.

Consigli per il gioco

Sulla maggior parte dei casinò online è possibile provare questa slot gratis, in modalità demo, quindi senza mettere a rischio il vostro denaro. Se pensate sia la slot che fa per voi, allora potrete decidere di giocare con saldo reale, ma mi raccomando di non esagerare.

La volatilità di questa slot è alta, quindi potrebbe passare diverso tempo prima di ottenere una vincita alta, vi consigliamo quindi di mantenere un bet con il quale potrete tranquillamente fare almeno 100/150 spin. In caso di vincita alta, allora potrete alzare leggermente il bet rimanendo sempre con un saldo sufficiente per fare almeno altri 100 spin.



Il successo di Sugar Rush

Questa slot è diventata una delle più giocate per via del tema e della grafica accattivanti, del gameplay dinamico e della possibilità di fare grandi vincite, inoltre la possibilità di poter direttamente acquistare la funzione bonus ha attratto tanti giocatori che decidono di mettere alla prova la propria fortuna.