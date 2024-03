Serie D. La Sancataldese obbligata a vincere con il Castrovillari per mantenersi a debita distanza dalla zona play out

Vincere: è l’imperativo d’obbligo per la Sancataldese impegnata domenica pomeriggio in casa contro il Castrovillari penultimo in classifica. Si tratta di un confronto alquanto delicato che arriva in un momento non facile della stagione dei verdeamaranto.

La squadra di mister Passiatore, dopo la sconfitta di domenica scorsa rimediata a Trapani contro la capolista, ha avuto modo di lavorare parecchio alla preparazione di questa nuova sfida che la vede obbligata a vincere per mantenere una distanza adeguata rispetto alla zona play out.

La Sancataldese, che ha 28 punti in classifica, punta parecchio sulla voglia di riscatto di un gruppo che è stato forgiato per combattere qualsiasi battaglia. Ovviamente il match di domenica alle 15 non sarà facile nè scontato per una Sancataldese apparsa incerta in queste ultime giornate di campionato.

Ci vorrà certamente la miglior Sancataldese per piegare un Castrovillari che, presumibilmente, tenterà di uscire imbattuto dal Valentino Mazzola.