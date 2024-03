Serie D. La Sancataldese in trasferta cerca riscatto contro la Vibonese

Nel campionato di serie D girone I è una trasferta difficile quella che attende domenica 10 marzo la Sancataldese. La squadra di mister Passiatore, infatti, dovrà vedersela contro la terza forza del campionato, ovvero quella Vibonese che, fin qui, ha disputato un eccellente campionato.

Una Vibonese che contro la Sancataldese proverà ad allungare per tentare l’aggancio o il sorpasso alla seconda della classe che è il Siracusa. Di contro i verdeamaranto sono chiamati agli straordinari. Si, perchè da qui alla fine del campionato la Sancataldese è chiamata a compiere un’impresa bella e buona per salvarsi direttamente evitando i play out.

La Sancataldese, al momento, può contare su un tesoretto di 5 punti tra la sua posizione e quella di Portici e Locri che di punti ne hanno 24. Un buon margine che, da qui alla fine del campionato, i verdeamaranto dovranno difendere con le unghia e con i denti.

In settimana la Sancataldese ha preparato la gara con la Vibonese (calcio d’inizio ore 14,30) con la consueta attenzione e concentrazione. Ci vorrà la Sancataldese dei giorni migliori per gare risultato a Vibo Valentia, ma Zerbo e compagni potranno contare sull’apporto dei tifosi che, come sempre, sosterranno la Sancataldese in questa ennesima tappa di un campionato nel quale Dolenti e compagni sono chiamati a dare il massimo.