SAN CATALDO. L’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico ha reso noto che per far vivere le emozioni delle sacre rappresentazioni sancataldesi a quanti, per varie ragioni, sono impossibilitati a partecipare, trasmetterà “’A Scinnenza” in diretta dalla piazza Calvario, Venerdì Santo, 29 marzo alle ore 20 su YouTube e sulle seguenti pagine Facebook:

“Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico”

“San Cataldo e la sua più nobile tradizione”

“San Cataldo ripartiamo insieme”.