San Cataldo. Il sindaco sulla vicenda Soget: “Sollecitato il Concessionario a rispondere a segnalazioni e ad annullare avvisi non corretti”

SAN CATALDO. Comunicazione importante per i cittadini di San Cataldo. E’ quella che ha dato il sindaco Gioacchino Comparato in merito alla questione Soget.

“Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimento riguardo agli avvisi emessi dalla Soget. Martedì scorso abbiamo avuto un incontro con la Concessionaria e abbiamo richiesto il pieno rispetto della normativa. Vogliamo ribadire che qualsiasi fermo amministrativo deve essere preceduto da un adeguato preavviso e corrispondere ad un debito nei confronti del Comune. Abbiamo sollecitato il Concessionario a rispondere alle segnalazioni presentate e annullare gli avvisi non corretti”.

Il primo cittadino sancataldese ha poi spiegato: “Attualmente, la Soget sta emettendo fermi ed azioni relative a tributi emessi a partire dall’anno 2012. È importante sottolineare come purtroppo tanti concittadini non versino regolarmente i tributi comunali. Questo influisce sul costo dei servizi per chi invece vi adempie regolarmente. Ricordiamo che pagare regolarmente tutti i tributi contribuisce a ridurre il costo complessivo dei servizi. Vi invitiamo a segnalarci eventuali disservizi o anomalie. Continueremo a monitorare la situazione e a intervenire dove necessario per garantire trasparenza e giustizia per tutti i cittadini”.