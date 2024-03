San Cataldo. Il maestro Raimondo Capizzi confermato per il 6° anno alla International Lyric Academy di Charlotte (USA)

SAN CATALDO. Il sancataldese Capizzi, ormai noto per aver fondato la Giovane Orchestra Sicula, unica orchestra Sinfonica del Centro Sicilia con più di 10 anni di carriera, è stato confermato per il ruolo di ispettore d’orchestra per il sesto anno con la “ILA Acdemy” in collaborazione con Opera Carolina e Teatro Comunale di Vicenza.

Così il maestro: “Con gioia accetto l’incarico anche quest’anno con la ILA grazie all’invito di Claudio Ferri e Stefano Vignati. Ogni anno è stata un’avventura musicale ben organizzata prodotta da una macchina artistica seria e puntuale, qualità di cui al giorno d’oggi è difficile trovare. Ringrazio dunque chi mi ha invitato perché vuol dire che in questi anni si è fatto bene.

La mia priorità è sempre quella di coinvolgere i giovani talenti e poterli inserire in queste grandi produzioni. Sono del parere che creare opportunità è più soddisfacente che averle tutte per sé. A volte servono dei collegamenti per poter emergere e il mio compito è quello di cercare di creare queste connessioni. Il tempo mi ha dato già delle bellissime soddisfazioni ora è tempo di condiviere.”

In programma il Flauto Magico di Mozart e la sontuosa nona sinfonia di Beethoven dal 13 luglio al 4 agosto 2024. Al direttore Capizzi la responsabilità dell’organico orchestrale e corale presso il Teatro Comunale di Vicenza.