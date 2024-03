San Cataldo. Il 30 marzo visita alla zolfara Persico nel Bosco di Gabara

SAN CATALDO. Visita alla zolfara Persico nel bosco di Gabara. E’ un evento al quale chiunque può prendere parte e che si svolgerà sabato 30 marzo dalle ore 9. In particolare, la visita nel bosco consentirà ai partecipanti di comprendere l’attività della zolfara tra calcaroni, forni Gill e la discenderia dove sarà possibile raggiungere i 20 metri di profondità.

L’esperienza sarà arricchita da commoventi monologhi di attori locali sul tema dei carusi e del lavoro in miniera. Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 9:00 in Piazza Calvario a San Cataldo. Il contributo per la visita è di 10€ a persona (bambini sotto 8 anni gratis).

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai seguenti contatti telefonici: Pro Loco di San Cataldo 389 2632947 Salvatore Scarlata 328 7044847 email: prolocosancataldo2017@gmail.com