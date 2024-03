San Cataldo. Definito al Comune il programma della Settimana Santa 2024

SAN CATALDO. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gioacchino Comparato, l’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico presieduta da Claudio Arcarese e l’arciprete don Alessandro Giambra, hanno predisposto e definito il programma della Settimana Santa 2024 che è stato ufficializzato nel corso dell’incontro di lunedì 11 marzo presso il Comune e che ha visto la presenza di tutte le realtà associative che parteciperanno alla settimana più importante e sentita dalla comunità sancataldese.

Un grande lavoro di squadra quello portato avanti in questi mesi che consentirà alla città e ai numerosi visitatori che ogni anno affollano le strade di San Cataldo, di far vivere una Settimana Santa intensa e ricca di appuntamenti che partono dalla Domenica delle Palme fino ad arrivare alla Domenica di Pasqua.

Oltre all’Amico Medico e alla Pro Loco guidata da Salvatore Scarlata, le associazioni coinvolte, in quella che viene considerata una delle più importanti manifestazioni sacre di Sicilia, sono l’Associazione Culturale SS. Passione di Cristo presieduta da Vincenzo Ferrara, il Lab’Oratorio Teatrale “CGS Don Bosco” dell’Oratorio Salesiano di San Cataldo guidato da Vincenzo Amico e Vitale Vancheri, l’Associazione Culturale Cristorevolution presieduta da Veronica Ferrara, l’Associazione Culturale e Artistica Diamond Event diretta da Davide Burcheri.

Eventi collaterali quali mostre ed esposizioni completano il ricco carnet.

Ancora oggi è possibile iscriversi per partecipare come comparse e figuranti (popolo, principi, pie donne, soldati ebrei, ecc.) al Corteo Storico del Mercoledì Santo telefonando ai numeri 327.4323417(Andrea La Fisca) e 348.4051966 (Aldo Miserandino) e per indossare il saio bianco con la mantellina per portare in processione i Misteri (le Vare) del Venerdì Santo telefonando al numero 348.9185515 (Francesco Scarantino).