San Cataldo. Al via la Settimana Santa: doppio appuntamento con “L’Urtimi uri di Cristu” e “Io c’ero”

SAN CATALDO. Stasera, 25 marzo, doppio imperdibile appuntamento con la tradizione, la cultura e l’arte. Alle ore 19:00 presso la Chiesa Cristo Re di viale delle Rose, l’Associazione Culturale Cristorevolution porta in scena “L’URTIMI URI DI CRISTU”, dramma sacro di Bernardino Giuliana con la regia di Ivano Ferrara.

Per la giovane Associazione CristoRevolution rappresentare “L’Urtimi uri di Cristu”, il grande testo dello stimato poeta sancataldese Bernardino Giuliana, entrato ormai di diritto nella tradizione della Settimana Santa Sancataldese è un grande onore ed una responsabilità. Significa non soltanto dare voce e cuore all’opera per far rivivere la più grande espressione di “Passione” e dolore degli ultimi momenti di vita di Cristo, ma anche, e soprattutto, suscitare e risvegliare l’autentico sentimento d’amore per il nostro Salvatore in ogni spettatore. Oggi come ieri.

Alle ore 20:30 presso la Chiesa Madre di piazza monsignor Cataldo Naro l’Associazione Culturale e Artistica Diamond Event rappresenta “IO C’ERO. Voce di Voci sotto la Croce” tratto dal libro di Michele Casella con la regia di Davide Burcheri.

“IO C’ERO. Voce di voci sotto la croce”, è una rappresentazione teatrale musicale particolarmente emozionante ed intima, che dà voce a quanti vissero in prima persona gli ultimi momenti della vita di Gesù Cristo. I “personaggi” biblici diventano voci non solo di ieri ma di sempre, e quell’uomo giusto, mai citato col suo nome, Gesù, diventa paradigma di un’ingiustizia che prosegue senza fine. Ogni monologo è un frammento, vestito di sentimento. Ogni “voce” si sveglia e si addormenta, pronta a svegliarsi nuovamente perché c’era e perché dovrà esserci, per sempre. Voci che si udirono sotto la croce. Voci che rivivono sotto ogni croce.