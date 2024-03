Ponte sullo Stretto. Damante (M5S): “A rischio progetti essenziali per i cittadini”

“Il timore di perdere le risorse del Pnrr e del Fondo coesione per far posto all’opera faraonica del Ponte sullo Stretto targata Salvini si fa più concreto e a rimetterci, come al solito, sono i cittadini siciliani e calabresi”. E’ quanto dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle Ketty Damante.

L’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, presenterà a breve l’elenco dei terreni da espropriare su entrambe le sponde e – prosegue – questo metterà a rischio i progetti per i quali tanto avevamo lavorato. Si tratta di sacrificare interventi già finanziati e che oggi, con il Ponte da Salvini che forse non vedrà mai la luce, potrebbero essere accantonati e quindi persi”.

“I diritti essenziali di migliaia di cittadini, vaste aree di territorio sottoposti a vincolo, senza dimenticare il diritto all’abitare di residenti nelle zone individuate per la costruzione del Ponte da espropriare passano in secondo piano. I cittadini hanno bisogno di strade e autostrade sicure, ferrovie efficienti prima di ogni altra cosa”- conclude la senatrice Cinquestelle.

Fonte: ITALPRESS