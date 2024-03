Pallavolo femminile B2. La Traina non conosce ostacoli: 0-3 alla Medtrade Palermo e 2° posto confermato

Ancora una vittoria di forza e classe per la Traina sul campo della Medtrade Palermo. Il sestetto di coach Marco Relato s’è imposto 0-3 in una partita che ha saputo ben gestire nei ritmi e nel gioco in virtù di tanta personalità, carattere e belle individualità che compongono il sestetto nisseno.

La Traina, che è seconda in classifica ad un solo punto dalla capolista Modica, ha iniziato bene il match imponendosi nel primo set 18-25. Nel secondo parziale, ancora nissene protagoniste con un gioco spumeggiante e ricco di spunti interessanti. Per le palermitane c’è stato poco da fare: il secondo parziale s’è chiuso 15-25.

Infine, nel terzo, ancora la stessa musica dominante, anche se nel finale, sul 15-23, le nissene si sono concesse qualche libertà di troppo consentendo alle avversarie di portarsi sul 21-24. A quel punto, però, le ragazze della presidente Oriana Mannella hanno ristabilito le distanze chiudendo il match sullo 0-3.

La Traina resta seconda in classifica ad un solo punto dalla capolista Modica, ma l’impressione è che in questa stagione, senza nulla togliere a quella dell’anno scorso, la squadra si decisamente più forte. Coach Relato sta gestendo il roster con saggezza e sagacia e le nissene appaiono in grado di arrivare fino in fondo per provare a regalare il grande sogno della storica promozione in B1 di una squadra femminile di pallavolo nissena.