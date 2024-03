Mussomeli, stasera il rito della Via Crucis attraverso le vie del paese

MUSSOMELI – Era iniziato lo scorso 14 febbraio, con il mercoledì delle Ceneri, il periodo quaresimale con le celebrazioni ed i tradizionali riti della Via Crucis in tutte le parrocchie con la partecipazione dei propri gruppi di lamentatori, squilli di tromba e tamburo. Stasera, invece, ci sarà la Via Crucis cittadina, animata dai propri parrocchiani, attraverso le vie del paese con inizio e partenza dalla Parrocchia Cristo Re, alle ore 19 che si concluderà nella parrocchia di San Giovanni. Tale evento riprende, dopo diversi anni in cui il meteo o altre circostanze, come il Covid, ne ha impedito lo svolgimento.