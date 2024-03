Montedoro. Il gruppo polivocale dei Lamentatori alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma per il concerto “Al Dio della Pace”

MONTEDORO. Il gruppo polivocale dei Lamentatori di Montedoro nella giornata di domenica 24 marzo sarà presente alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli in occasione del concerto installazione dedicato alla Passione Preghiera “Al Dio della pace”. Si tratta di un progetto concepito come una preghiera religiosa e laica in un appuntamento di pace per la Domenica delle Palme scritto e diretto da Luigi Cinque con la collaborazione di Nando Citarella, film e ambient sound di Maurizio Malabruzzi.

I Lamentatori, che vantano la partecipazione ad eventi a livello internazionale che, negli anni, hanno segnato il loro percorso di crescita musicale e di studio, si esibiranno con grandi solisti del jazz e della musica contemporanea come Greta Panettieri, Urna Chahar-Tugchi, Roberto Ottaviano, Luigi Cinque e Marco Colonna, per una speciale preghiera aperta, un rito sacro rivolto alla successiva Settimana Santa in una prospettiva esoterica.

L’interno preziosissimo della Basilica di Santa Maria in Ara Coeli sarà animato dal coro della confraternita Su Rosariu di Santulussurgiu, dai Lamentatori di Montedoro, dai Canti devozionali della Passione dell’Agro Nocerino Sarnese con Enzo Romano, Laura Paolillo e le loro tammorre, dalla danza rituale “sevillana” di Elena “La nena” Busatto, dalla RusticaXBand di Pasquale Innarella e solisti come Roberto Ottaviano, Marco Colonna, Giovanna Famulari, Peppe Caporello, Fernando Fera, Giampaolo Ascolese e le voci straordinarie blues, liriche e sciamaniche di Greta Panettieri, Urna Chahar Tugchi e Nando Citarella con la danza flamenca e rituale “sevillana” di Elena “La nena” Busatto.

Il concerto è parte del Festival Roots – le radici del contemporaneo, progetto vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione Zètema Progetto Cultura. Il gruppo dei Lamentatori di Montedoro sarà composto da Rosario Randazzo, Calogero Randazzo, Angelo Alba, Giuseppe Milazzo e Pietro Mendola.