Meteo, Pasqua e Pasquetta con piogge e venti: ecco dove. In Sicilia si sfiorano i 30°C

Due perturbazioni in transito sull’Italia durante questi giorni di festa. L’Italia è difatti divisa in due, tra una fase più piovosa al Nord e giornate praticamente estive al Sud. In particolare una perturbazione (la numero 13 di marzo) porterà oggi (domenica di Pasqua) nuvole e un po’ di piogge al Nord e Toscana, con nuove nevicate sulle Alpi, sebbene solo a quote elevate; nel resto d’Italia il tempo risulterà in generale soleggiato e stabile, mentre caldi e intensi venti di Scirocco spingeranno le temperature ben oltre la norma.

La seconda perturbazione (la numero 14 del mese) attraverserà la Penisola tra la seconda parte della domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, portando ancora un po’ di instabilità al Centro-Nord, mentre l’estremo Sud verrà nuovamente risparmiato. Da martedì 2 aprile è probabile una rimonta dell’alta pressione in grado di garantire qualche giorno di tempo più stabile con scarse precipitazioni e con un clima tipicamente primaverile.

Le previsioni meteo per oggi, domenica di Pasqua (31 marzo)

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, con precipitazioni sparse più diffuse e insistenti al Nordovest, dove i fenomeni saranno anche sotto forma di rovesci o temporali. Alternanza tra sole e nuvole in Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, comunque senza piogge, fatta eccezione per la Toscana dove saranno possibili locali piogge soprattutto in mattinata. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature massime in leggero calo al Nord, in leggera crescita al Sud e Isole (punte vicine ai 30 gradi in Sicilia). Venti forti di Scirocco, mari da mossi a localmente agitati.

Le previsioni meteo per il lunedì di Pasquetta

Al mattino piogge diffuse su alto Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Nord-Est; dal pomeriggio tempo in parziale miglioramento su Piemonte, Liguria di ponente, Pianura Padana occidentale. Si fanno meno diffuse le piogge anche sul resto del Nord e in Toscana; piogge sparse invece verso Lazio e Umbria; deboli e isolate su regioni adriatiche, Sardegna e nord della Campania. Nel resto del Sud e in Sicilia cielo poco nuvoloso.

Temperature in calo al Centro e in Sardegna, entro sera calo termico anche al Sud per l’arrivo di aria più fresca. Giornata ventosa: insisterà inizialmente lo Scirocco, in rotazione a venti di Libeccio nel corso del giorno.