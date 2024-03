Futsal under 17, la Pgs Vigor San Cataldo domina e vince il campionato: tutti successi

“Perfect season” per l’under 17 della Pgs Vigor San Cataldo che ha vinto il girone provinciale Figc calcio a 5, con 10 vittorie su altrettante partite. Miglior attacco con ben 73 realizzazioni e difesa meno perforata con appena 18 gol subiti. Inoltre la compagine si è aggiudicata, con sportività, anche la coppa disciplina.

Un successo meritato che premia una società modello per il lavoro che svolge nei settori giovanili, reso ancor più prezioso dai valori, dell’Oratorio Salesiano “S. Luigi” di San Cataldo, che fungono da base nell’attività di formazione.

La rosa della compagine è composta da: Mauro Alessi, Mattia Arcarese, Daniele Averna, Elia Cammarata, Gabriele Carrubba, Carlo Catania, Vincenzo Gattuso, Bryan Infantino, Angelo Mirisola, Cristian Genova, Andrea Palmeri, Luca Pirrera, Alessandro Riggi, Antonio Scalzo, Federico Scalzo, Salvatore Scarantino, Mattia Urso.

Angelo Pirrera, responsabile del settore giovanile, sottolinea: “Il risultato è lo specchio dell’andamento del nostro settore giovanile di quest’ultimo triennio. Un settore in crescita sia nei numeri (quantità) sia in qualità ma, anche nei risultati, non vincevamo un campionato Figc dal pre-covid”.

Sulla panchina un duo compatto ed innovativo, formato da Francesco Anzalone e Mattia Agnello

Anzalone: “La vittoria di questo campionato, è frutto di un lavoro che si porta avanti da tanti anni ormai, non è la vittoria dei singoli ma quella di un gruppo molto unito, dei ragazzi che giocano bene a futsal e si divertono insieme. Adesso prepareremo la prossima fase con l’obiettivo di continuare a divertirci, crescendo tutti assieme”.

Agnello: “Frutto di un percorso che la Vigor ha fatto e sta facendo coi giovani. Nonostante metà della rosa venisse, o tornasse pentita, dal calcio a 11, i ragazzi si sono adattati in maniera ottimale al futsal permettendoci di lavorare nel migliore dei modi anche perché il materiale umano è buono. Il pregio di questa squadra è il fatto che nessuno si senta superiore all’altro, e sotto la guida di un piccolo ma grande portiere-capitano, si sono sacrificati l’uno per l’altro dal primo giorno”.