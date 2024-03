Europee, Cuffaro incontra Renzi “Non mi candido, priorità creare centro”

ROMA (ITALPRESS) – Il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, e il capogruppo della DC all’Assemblea Regionale Siciliana, Carmelo Pace, hanno incontrato a Roma il leader di Italia Viva, senatore Matteo Renzi, e il deputato Davide Faraone.

“Un incontro proficuo durante il quale sia la Democrazia Cristiana che Italia Viva hanno ribadito l’importanza di stare insieme per rappresentare una parte politica che sia centro di condivisione di valori. Il nostro prioritario interesse è creare un centro che richiami i valori e la storia di quanti credono che la crescita di un partito moderato sia importante per dare un senso compiuto al sistema politico del Paese – dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC -. L’Onorevole Renzi ha rappresentato la possibilità di un’area, con la presenza di +Europa, denominata Stati Uniti d’Europa. Possibilità, quest’ultima, che verrà posta all’ordine del giorno dell’ufficio politico della Democrazia Cristiana. La Dc farà un’attenta valutazione, nella consapevolezza che il lavoro comune con Renzi sia importante per il Paese e la Sicilia”.

“Non ci sono candidature già decise ne preconfezionate e i nomi che circolano in queste ore non incontrano decisioni già prese. L’unica cosa certa, che voglio ribadire, è che da parte mia non c’è alcuna ipotesi di candidatura. Se come pensiamo dovesse andare in porto l’accordo elettorale con Renzi, esprimeremo un gran numero di candidati, non solo nella Circoscrizione Sicilia-Sardegna, ma anche nel resto d’Italia. I nomi – conclude Cuffaro – verranno proposti alla coalizione dalla direzione nazionale del partito”.

