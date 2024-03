Eccellenza. La capolista Nissa a Castellammare senza timori per fare risultato pieno

Non che le altre trasferte che la Nissa ha giocato in questo campionato (12 con 10 vittorie e 2 pareggi) siano meno importanti di quella che giocherà nell’anticipo di sabato 9 marzo al “Matranga” di Castellammare, ma la gara contro il Castellammare 94 ha tutta l’aria di essere una di quelle partite destinate a diventare una sorta di spartiacque in un campionato.

La Nissa ci arriva nel modo migliore, dopo aver vinto due gare di fila e con 7 punti di vantaggio sui rivali della Pro Favara che domenica saranno di scena a Mazara contro l’ultima in classifica.

La partita si annuncia impegnativa per i biancoscudati, ma se guardiamo la questione dal punto di vista avversario, non è che il Castellammare possa dire che, ad attenderlo, ci sarà un impegno facile!

In realtà si tratta della classica partita nella quale può vincere chi sbaglia meno e chi riesce a cogliere il classico attimo fuggente. La Nissa, in questo senso, ha dimostrato di non essere seconda a nessuno riuscendo a riequilibrare o ribaltare sfide che sembravano segnate. Il Castellammare è la rivelazione di questo campionato. Una squadra portata a giocare in maniera sfrontata, senza timori per nessuno, specie quando gioca in casa.

Ma la Nissa non può permettersi passi falsi. Ecco perchè la gara si presenta incerta e proprio per questo affascinante. La Nissa, per preparare al meglio la gara, è partita in ritiro. I biglietti della partita, per i numerosi tifosi della capolista che saranno a Castellammare per sostenere la loro squadra del cuore, si potranno acquistare al botteghino dello stadio Matranga 10 euro. Probabile formazione della Nissa: Elezaj, Rossi, Scaletta (Bieto), Privitera, Neri, Barrera, Semenzin, Pagano, Agudiak, Caccetta, Esposito. (foto Marcello Giugno).