Casa memoria Impastato, liceo intitolato a ‘Felicia e Peppino’: “Bene voto nuovo consiglio d’Istituto a Partinico

“Il nuovo consiglio d’Istituto del Liceo di Partinico, ha votato a maggioranza l’intitolazione a “Felicia e Peppino Impastato” della scuola precedentemente intestata a Santi Savarino. E’ stata una scelta importante e significativa, ma il percorso per arrivarci è stato molto sofferto: un continuo rimbalzare la decisione tra le istituzioni, il diniego dell’amministrazione comunale di Partinico, malumori tra studenti”.

Lo afferma una nota dell’associazione Casa memoria Impastato. “La soddisfazione e la gioia per l’intitolazione a Felicia e Peppino della scuola che Peppino Impastato frequentò negli anni ’60, non toglie in noi l’amarezza causata da queste vicissitudini, alla quale si aggiunge anche il disgusto provocato dagli atti vandalici subiti dalle targhe dedicate alla memoria di Peppino, ultimi casi quello dell’insegna stradale di Carini divelta e abbandonata e il murale di Genova colpito con una lama di coltello. – prosegue la nota – Non immaginavamo che ancora oggi Felicia e Peppino Impastato, simboli della lotta alla mafia e all’oppressione, potessero creare polemiche, divisioni e soprattutto suscitare paura. Di fronte a tutto questo abbiamo riscontrato tanta solidarietà e vicinanza sia a livello nazionale che nel territorio”.