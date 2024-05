Milena, il giovane Guido Ferlisi aderisce a “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca

MILENA – A Milena aderisce il giovanissimo Guido Ferlisi assieme ad un gruppo di giovani, studente universitario, impegnato nel sociale e nel volontariato, con passione anche per la politica. Guido Ferlisi sarà il referente politico di Cateno De Luca a Milena , ed avrà il compito assieme ad alcuni giovani di organizzare e strutturare il partito coinvolgendo uomini e donne , aggregando quelle forze sane capaci di organizzarsi anche in vista del prossimo appuntamento elettorale l’ Europee, dove ” Sud Chiama Nord” è presente nella lista ” LIBERTÀ ” con i propri candidati. “Siamo molto contenti — dicono dal movimento di De Luca — per l’ adesione di Guido Ferlisi che con il suo entusiasmo giovanile e la capacità di coinvolgimento sarà molto utile per la crescita del nostro partito non solo a Milena ma in tutto il territorio nord della provincia.