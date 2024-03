Caltanissetta, in corso Umberto torna l’area pedonale per la Settimana Santa: transito chiuso fino al 2 Aprile

In vista dei riti della Settimana Santa di Caltanissetta che impegneranno le vie del centro storico, il Comandante della Polizia Municipale, Diego Peruga, ha disposto la temporanea e parziale chiusura al transito veicolare di corso Umberto I, che nello specifico interesserà l’ex Area Pedonale (dall’incrocio con corso Vittorio Emanuele alla Chiesa di Sant’Agata).

Per favorire lo svolgimento delle celebrazioni il divieto sarà valido a partire da venerdì 22 marzo fino a martedì 2 aprile 2024.

In alternativa, per consentire un regolare flusso del traffico, sarà riaperta al transito via Berengario Gaetani nel medesimo e suddetto arco temporale.