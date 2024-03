Caltanissetta, “il confessore” di Giovanni Merola con Aldo Rapè: domenica 17 marzo, teatro Rosso di San Secondo

Dalle infuocate omelie alla quasi conversione di un boss, dall’inesausto lavoro per la comunità, alla clamorosa chiusura della sua Chiesa, IL CONFESSORE, scritto e diretto da Giovanni Meola, con Aldo Rapè, è un monologo di grande impatto e forza che rappresenta l’incontro di un regista e di un interprete che hanno spesso lavorato sulla propria lingua d’origine, rispettivamente il napoletano e il siciliano, lingue che in questo caso si intrecciano per raccontare lo sfogo candido ma incandescente di un prete.

L’incontro produttivo ed artistico tra le due compagnie indipendenti VIRUS TEATRALI e PRIMAQUINTA (entrambe con svariate produzioni e premi alle spalle) segna in particolar modo l’incontro tra il drammaturgo e regista Giovanni Meola ed il drammaturgo ed attore Aldo Rapè.

IL CONFESSORE, appartiene in pieno al percorso poetico delle due compagnie sul tema legalità e territorio. Il lavoro è stato già rappresentato in tutto il territorio nazionale con successo di pubblico e critica. Un breve tour che per questo primo anno di ripresa si concluderà a Portici, Napoli, al Teatro Don Peppe Diana, intitolato al prete campano ucciso per mano della camorra.

Domenica 17 Marzo, ore 18 Teatro Rosso di San Secondo, Caltanissetta Ingresso euro 10,00