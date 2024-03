Caltanissetta, Governo di Lei: “smilitarizziamo le menti con i ramoscelli d’ulivo”

Il 24 marzo prossimo il Presidio donne per la pace di Caltanissetta non sarà in piazza. Questa scelta, spiegano, è stata dettata dalla coincidenza della data con la Domenica delle Palme, ricorrenza liturgica della Chiesa cattolica molto sentita dai/dalle fedeli e che riveste particolare importanza per Caltanissetta che ha una antica tradizione legata alla celebrazione dei riti pasquali.

“Il volantino politico di questo 24 marzo focalizza la sua attenzione sulla propaganda militarista che si sta introducendo nelle scuole, che sotto l’apparente buona intenzione di avvicinare l’esercito a giovani e giovanissimi promuove la cultura delle armi, delle gerarchie militari, del dualismo amico-nemico come categoria politica eticamente compatibile con l’essere abitanti del mondo”.

Dal volantino: Come donne infatti sappiamo bene che il militarismo proietta sul nostro pianeta e sulle nostre vite un’enorme ombra che non riguarda solo la guerra, i danni ambientali causati dalle industrie e dalle azioni militari, la povertà esacerbata dalle ingenti spese militari, la (in)cultura militarista infatti è profondamente legata alle strutture patriarcali che contribuisce a sostenere ed alimentare in quanto sistema basato su rapporti di potere e di controllo. Per questo riteniamo essenziale – e più che mai per le giovani generazioni nella scuola e nelle università – un percorso di smilitarizzazione delle menti che passi anche attraverso il linguaggio. Perfino le espressioni verbali, infatti, contribuiscono a riprodurre, se non a determinare, prevaricazione e violenza, “creano” l’immagine del nemico, legittimando la guerra e il suo linguaggio come normalità: cogliere le metafore belliche (spesso accompagnate nel linguaggio bellico da metafore di carattere sessuale) e cercarne di alternative è tra le cose da insegnare/imparare”.

Le celebrazioni della Domenica delle Palme, simboleggiano con la presenza dei ramoscelli di ulivo la vocazione alla pace della religione cristiana, affermata con grande forza e determinazione dal capo spirituale della Chiesa cattolica Papa Francesco, perciò confidiamo nella capacità di questa liturgia religiosa di suscitare sentimenti di pace e conseguenti azioni di pace in tutto il mondo e per tutte le persone del mondo. Il Presidio donne per la pace il 24 marzo non sarà in piazza ma sarà nelle menti e nei cuori di tutti e tutte.