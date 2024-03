Caltanissetta. Due secondi posti per gli alunni del “Martin Luther King” nelle competizioni sportive scolastiche di Basket

CALTANISSETTA. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Martin Luther King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, hanno partecipato, giorno 25 Marzo 2024, alle Competizioni Sportive Scolastiche nella Gara Provinciale di Basket organizzata presso l’impianto “Pala Cannizzaro” di Caltanissetta, aggiudicandosi un doppio secondo posto, sia nella Categoria Cadetti che Cadette (2010/2011).

L’Istituto è stato rappresentato da due squadre maschili e una femminile. Queste competizioni sono la dimostrazione che lo sport è uno dei punti fermi della nostra Istituzione Scolastica, di fondamentale importanza per la crescita psicofisica e sociale degli alunni. Da sottolineare le ottime prestazioni di Riccardo Sciabbarrasi e Gabriele Maniscalco, che con le loro giocate decisive hanno trascinato la squadra in finale, persa solamente per un punto, e di Anita Maniscalco che, da vera leader, in ogni partita ha lottato su ogni pallone e sostenuto le sue compagne.

Tutti i ragazzi hanno dimostrato grinta e spirito di sacrificio, valori fondamentali nel gioco di squadra. I professori Maria Teresa Cordova e Claudio Piccini, che hanno selezionato e accompagnato gli alunni a questo evento, si dicono molto soddisfatti per i traguardi raggiunti, soprattutto per l’impegno profuso e la serietà che i componenti delle squadre in gara hanno dimostrato. Ecco, di seguito, gli alunni partecipanti: Marzia Talluto, Anita Maniscalco, Elisabetta Buccoleri Elisabetta, Aurora Sciabbarrasi,, Riccardo Sciabbarrasi, Mattia Progno, Virgilio Natale, Gabriele Maniscalco Maniscalco, Francesco Avanzato, Salvatore Giordano, Giorgio Annaloro, Flavio Gallo